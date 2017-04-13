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Chaumet尚之以瓊華 把歷史藏進珠寶

2017-04-13

〔記者王瀅娟／北京報導〕Chaumet與北京故宮博物院合作「尚之以瓊華」展覽，即日起至7月2日，展出Chaumet自18世紀末至21世紀初的歷史軌跡。共展出超過三百件作品，包括借自法國羅浮宮、英國維多利亞與艾伯特博物館、義大利拿破崙博物館等十六個博物館館藏，其中拿破崙加冕時佩戴的「加冕之劍」更是首度離開法國展出，非常難得。

策展人亨利．盧瓦耶特（Henry Loyrette）表示，在他擔任羅浮宮館長期間，他意識到Chaumet與法國歷史間的緊密關聯，以及其後珠寶如何帶領或反映出當時的社會文化，因此這個展覽不僅是藝術展覽，亦是歷史展覽。

展覽共分為四大部分，「凡登廣場－一段傳奇的搖籃」以十二件代表性作品訴說Chaumet自1870-2017年的重大轉折；「從拿破崙一世至三世－君主的珠寶商」看法國歷史演進如何影響珠寶風格的轉變；「美學的交流－從巴黎凡登廣場到北京紫禁城」以Chaumet受華人風格影響的作品與北京故宮收藏對照，顯現其中的影響與巧合；「Chaumet的世界」以品牌DNA規畫項鍊藝術、自然詩篇、情感內涵與尊榮冠冕展區，壓軸展品為與聖馬丁設計學院學生合作設計的「眩彩花園」冠冕，象徵未來的開啟。

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  • 「加冕之劍」首次離開法國，於「尚之以瓊華」展覽，搭配拿破崙畫像共同展出。（記者王瀅娟攝）

    「加冕之劍」首次離開法國，於「尚之以瓊華」展覽，搭配拿破崙畫像共同展出。（記者王瀅娟攝）

  • 情感內涵展區以緞帶串起代表各式情感的古董珠寶，洋溢浪漫情懷。（記者王瀅娟攝）

    情感內涵展區以緞帶串起代表各式情感的古董珠寶，洋溢浪漫情懷。（記者王瀅娟攝）

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