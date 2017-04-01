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Bella Hadid錶現出眾 網紅人氣夯

2017-04-01

〔記者馮亦寧／台北報導〕TAG Heuer又有新代言人，而且這個代言人來頭不小，她就是美國新生代超模Bella Hadid。熟悉時尚圈的人或許早就聽膩了Hadid姊妹的大小事蹟，這對姐妹花不但是目前曝光度最高的超模，妹妹Bella Hadid甚至同時榮登去年「年度模特兒」和「社群平台粉絲攀升最快的時尚人物」雙料寶座。

為什麼是Bella Hadid？TAG Heuer執行長暨LVMH集團腕錶部門總裁Jean-Claude Biver不諱言：「看上的正是Bella Hadid的年輕以及她的網路影響力。」今年才20歲的Bella Hadid，現在有Dior、Fendi、寶格麗皮具合約，現在又成為TAG Heuer代言人，主要原因還是在於她在社群網路平台Instergram人氣超旺。

圖片提供：TAG Heuer

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  • Bella Hadid代言款TAG Heuer Aquaracer防水300米陶瓷鑽錶，參考價127,100元。

    Bella Hadid代言款TAG Heuer Aquaracer防水300米陶瓷鑽錶，參考價127,100元。

  • 美國新生代超模Bella Hadid正式成為TAG Heuer品牌大使。

    美國新生代超模Bella Hadid正式成為TAG Heuer品牌大使。

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