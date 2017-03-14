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泰格豪雅贊助棒球 買錶捐千元
2017-03-14
〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌泰格豪雅（TAG Heuer）宣布除了2017年繼續擔任中華職棒官方時計夥伴，雙方合作更進一步，泰格豪雅全新推出的Aquaracer防水300米紅色鋁製錶圈款，每賣出一只將捐贈1,000元給中華職棒回饋列車，用於幫助偏鄉地區的基層棒球隊，以實際行動支持棒球。
記者會上，特地邀請導演馬志翔、「Lamigo桃猿」王溢正與「統一獅」陳傑憲兩位球星出席，馬志翔表示自己也是來自偏鄉地區的小孩，童年時沒有手機、沒有電動，兩個手套、一個球就可以玩棒球，因此棒球是許多偏鄉小孩喜愛的活動，但偏鄉地區資源有限，不論硬體或軟體都有改善空間，他手上戴的正是Aquaracer防水300米紅色鋁製錶圈款，希望藉由泰格豪雅的捐助拋磚引玉，讓更多人關心棒球。
泰格豪雅Aquaracer防水300米系列腕錶共有3款，除了紅色鋁製錶圈也有黑色、藍色款，三款皆搭載高精密防水錶殼、陶瓷單向旋轉錶圈上6個經典飾釘，輔以12稜面、旋入式錶冠、可視度極高的夜光標記、刻有潛水頭盔圖案的螺旋式底蓋，每銷售一只紅色鋁圈腕錶，泰格豪雅即捐贈1,000元給中華職棒回饋列車專責之用，4月底前購買的消費者，還有機會與中職球星共進午餐。
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