時尚運動陶瓷錶 推動棒球運動

2016-08-31

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士製錶商泰格豪雅（TAG Heuer）在去年3月正式成為CPBL中華職棒大聯盟的官方贊助品牌，推廣中華職棒不遺餘力。張睿家與王心恬昨（30）日受邀展演新錶，也因品牌兼具時尚、運動風格與製錶工藝深受吸引。張睿家難捨拍攝時所佩戴的Aquaracer陶瓷錶圈防水300米自動腕錶，說：「期待百貨週年慶的到來！」要趁折扣期間購入愛錶。

泰格豪雅助勢今年中華職棒總冠軍賽，進一步發起總冠軍賽的贈票活動，宣布：「消費者於9月16日至10月17日至全台泰格豪雅銷售通路，凡購買任何一款機械腕錶，即可獲贈限量總冠軍賽門票2張。」

為進一步推動本土職棒運動，泰格豪雅更計畫於9月1日至11月舉辦CPBL棒球文物巡迴展，展出近年總冠軍賽簽名球、獎盃、戒指、球棒、壘包等，以別具意義的經典文物讓人感染棒球精神。該展首站將設於台北101購物中心。

圖片提供：TAG Heuer