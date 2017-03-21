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關懷病童 愛心教學剪髮

2017-03-21

〔記者凃盈如／台北報導〕愛心不落人後！稻江科技暨管理學院時尚美容藝術與保健管理學程，與光點兒童重症扶助協會合作，結合新北市喬麗美髮集團、MAN &三有男的造型館設計師們，一起協助重症病童父母，解決病童外出剪髮不便之困擾，於稻江科技暨管理學院台北推廣中心，舉辦「愛在稻江，剪出幸福」活動，由設計師一對一教導病童家長整理病童頭髮。

本次活動，不似一般以義剪方式協助病童，而是於課程中教導家長如何判斷病童髮量、頭型，並且在家以簡易工具推剪、整髮，主辦單位也提供病童家長每人約價值5,000元的剪髮用具，含電剪、專業剪刀、鯊魚夾、尺梳、水槍、練習用假人頭等，不但協助病童家庭減少開支，也讓家長於課後能實際練習操作，並與其他病童家長分享。稻江科技暨管理學院時尚設計學系兼美容學程主任劉莉玲提到，雖然募集資源過程辛苦，但透過學校的力量，讓資源更到位，而現場設計師皆為犧牲自己休假前來擔任志工，難能可貴，也有病童母親遠從台中特地北上學習，顯示這樣的課程有其需求 。

光點兒童重症扶助協會自2013年創立，協助12歲以下因身體病弱、智能正常的重症病童在家中進行學齡教育，派老師到府服務，並且結合藝術與人文科學習管道及校園巡迴畫展，讓重症病童能夠有自信地回到校園，同時也培養在校生的同理心。光點兒童重症扶助協會總幹事劉玲玲提到，每個孩子的生命都是禮物，由於病童家人通常沒有太多資源，若只是等待捐款太被動，透過實際參與活動，相互鼓勵交流、才能一直感覺到希望，並讓希望傳遞到社會的每個角落。

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  • 現場以孩童性別，將家長分成2組，每位家長皆有一位設計師陪同，一對一指導。

    現場以孩童性別，將家長分成2組，每位家長皆有一位設計師陪同，一對一指導。

  • 家長學習後，由志工協助，於現場開始幫孩子理髮。（圖文：記者陳逸寬）

    家長學習後，由志工協助，於現場開始幫孩子理髮。（圖文：記者陳逸寬）

  • MAN&三有男的造型館技術總監Kevin，教導病童父母從一些基本的準則（如髮量、頭型）判斷如何居家理髮。

    MAN&三有男的造型館技術總監Kevin，教導病童父母從一些基本的準則（如髮量、頭型）判斷如何居家理髮。

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