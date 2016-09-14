愛心蔓延 台中四區美髮師響應童醫院義剪

2016-09-14 15:51

〔記者張軒哲／台中報導〕讓愛蔓延！沙鹿區PS國際髮型團隊美髮造型師，今日號召大雅區、大甲區與西屯區逢甲店的20多名美髮造型師，幫66名長期住院療養的心身科患者剪髮，讓患者能有清爽儀容歡度中秋節。

兩個月前20名沙鹿PS國際髮型團隊的美髮造型師，至童綜合醫院沙鹿院區為住院療養的患者義剪，善心義舉獲得更多同業響應，今日集結來自4區5店20多名的美髮造型師，到童綜合醫院沙鹿院區幫66名長期住院療養的心身科患者修剪頭髮。

接受剪髮的患者早就想好要修剪的髮型，可能因為最近天氣炎熱，多名男性患者都直接要求理光頭，但也有名20多歲的年輕男患者本來不想修剪髮型，怕被剪醜，但在護理人員的勸說下嘗試義剪，新髮型獲得眾人稱讚，直呼自己變更帥。

這次義剪團隊分兩組服務，平均每人服務3人，在1小時內就讓66名患者都擁有了新的造型，第一次到院服務的逢甲店美髮造型師指出，雖然路途比較遠，還要趕在11點開店前回到西屯，但是一點也不覺得累。

兩次都隨團隊到院服務的美髮造型師小艾表示，義剪活動讓夥伴都感受到助人的快樂，除了到沙鹿童綜合醫院服務外，也有去過大甲的療養中心服務，目前大家正籌畫進行環島式義剪活動，希望能拋磚引玉，讓愛心能夠蔓延。