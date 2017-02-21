新北原住民義剪開跑 邱秀珍回饋社會
2017-02-21 19:27
〔記者張安蕎／新北報導〕新北市原住民族行政局從2月21日至3月7日止，啟動義剪巡迴列車，邀請從事美髮業的原住民，到各個日間關懷站及部落文化健康站，為老人家提供剪髮服務。
13歲就從台東部落北上求學的邱秀珍，率先提刀上陣，她說為響應此次活動，自己呼朋引伴，揪具美髮專業的設計師一起來義剪，感覺北部的原住民較有防衛心，不像部落的原住民非常熱情，因此透過義剪盼能跟他們話家常，讓族群間的互動更熱絡。
原住民長輩雜亂的頭髮，在她的巧手下，馬上變得容光煥發，邱秀珍指出，她從19歲開始學習美髮，每月領取微薄薪資，省吃儉用熬到30歲圓夢創業，店名「啊滴」取自於阿美族語ati，有進來、過來之意，希望能藉義剪活動拋磚引玉，回饋給更多需要的人。
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