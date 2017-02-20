中國新住民找到職場第二春 投入義剪助人最樂

2017-02-20 21:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕嫁來台灣的中國新住民尹珍，為幫助家計擔任清潔女工，去年因體力無法負荷，辭掉工作新學剪髮技術，獲得職場第二春，受僱快速剪髮店，她更迷上義剪，享受助人的快樂，只要店家舉辦義剪活動，她都是第一個報名。

尹珍（45歲）於10多年前嫁來台灣，長期靠房務清潔工作養育小孩，去年因體力無法負荷，只好辭掉工作，正當她即將陷入生活困境，極需要工作之際，她帶著小孩到快速剪髮店剪髮時，見門窗上貼有「勞動部高屏澎東分署委辦快速剪髮造型設計培訓班」宣傳單，在店長的鼓勵下，她報名參加了培訓班。

受訓2個多月期間，尹珍學會了洗髮技巧，還練習剪10幾種髮型，包括熱門的西裝頭、鮑伯頭等，染髮相關的色彩學以及燙髮技術，結訓後到連鎖快速剪髮店擔任助理，顧客感受到她的服務熱忱，讚譽有加，也讓她決定參加義剪回饋社會。

「台灣人好有人情味!」尹珍說，大家從她講話口音聽出是新住民，特別給予照顧、關心，每當店裡大排長龍，不少人會自願讓她剪頭髮，見她拿起剪刀神色緊張，還會鼓勵「妳就放膽剪，不練習怎麼會進步」，她的剪髮技術就在一次次的練習後，技巧越來越純熟。

她決定回饋幫弱勢族群，第一次義剪選療養院，為身體顫抖、無法久坐的老人剪髮時，心跳加速「就怕傷到老人家」，她更藉由義剪，體會到回饋社會的成就與快樂。