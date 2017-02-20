| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
浩天吸金案 副總裁張峻豪限制出境、出海及住居
 首頁 > 生活

中國新住民找到職場第二春 投入義剪助人最樂

2017-02-20  21:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕嫁來台灣的中國新住民尹珍，為幫助家計擔任清潔女工，去年因體力無法負荷，辭掉工作新學剪髮技術，獲得職場第二春，受僱快速剪髮店，她更迷上義剪，享受助人的快樂，只要店家舉辦義剪活動，她都是第一個報名。

尹珍（45歲）於10多年前嫁來台灣，長期靠房務清潔工作養育小孩，去年因體力無法負荷，只好辭掉工作，正當她即將陷入生活困境，極需要工作之際，她帶著小孩到快速剪髮店剪髮時，見門窗上貼有「勞動部高屏澎東分署委辦快速剪髮造型設計培訓班」宣傳單，在店長的鼓勵下，她報名參加了培訓班。

受訓2個多月期間，尹珍學會了洗髮技巧，還練習剪10幾種髮型，包括熱門的西裝頭、鮑伯頭等，染髮相關的色彩學以及燙髮技術，結訓後到連鎖快速剪髮店擔任助理，顧客感受到她的服務熱忱，讚譽有加，也讓她決定參加義剪回饋社會。

「台灣人好有人情味!」尹珍說，大家從她講話口音聽出是新住民，特別給予照顧、關心，每當店裡大排長龍，不少人會自願讓她剪頭髮，見她拿起剪刀神色緊張，還會鼓勵「妳就放膽剪，不練習怎麼會進步」，她的剪髮技術就在一次次的練習後，技巧越來越純熟。

她決定回饋幫弱勢族群，第一次義剪選療養院，為身體顫抖、無法久坐的老人剪髮時，心跳加速「就怕傷到老人家」，她更藉由義剪，體會到回饋社會的成就與快樂。

廣告
  • 中國新住民尹珍找到職場第二春，為回饋社會，她經常為弱勢朋友義剪，感受助人的快樂。（記者黃良傑攝）

    中國新住民尹珍找到職場第二春，為回饋社會，她經常為弱勢朋友義剪，感受助人的快樂。（記者黃良傑攝）

  • 中國新住民尹珍找到職場第二春，為回饋社會，她經常為弱勢朋友義剪，感受助人的快樂。（記者黃良傑攝）

    中國新住民尹珍找到職場第二春，為回饋社會，她經常為弱勢朋友義剪，感受助人的快樂。（記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛心義剪 新住民 義剪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：中國新住民找到職場第二春 投入義剪助人最樂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.