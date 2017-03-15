拾華慈善特賣 關懷弱童婦女
2017-03-15
〔記者王瀅娟／台北報導﹞台灣設計師服裝品牌Shiatzy Chen夏姿‧陳即日起至3月20日於台北福華飯店大班廊舉辦「拾華」慈善特賣會，男女服飾、配件全面2折起，另有超低特價單品，部分所得捐作公益用途。昨為開賣首日，品牌二少東夫人許媖媖、品牌好友名媛林牧潔、郁方均現身支持。
夏姿‧陳自民國83年起每年固定舉辦慈善特賣會，捐出一定比例特賣收入總額予公益團體，希望藉由拋磚引玉的方式，吸引顧客與大眾參與關注公眾議題。今年不同以往的是將關懷對象由兒童擴及婦女，捐新台幣200萬元給「白玫瑰社會關懷協會」。品牌表示，由於品牌擁有廣大的女性顧客，而白玫瑰社會關懷協會長期關懷婦女與弱勢團體，希望藉由此次捐助，喚起大眾對於女性性侵案件與受害者的關注，為協會帶來更多社會資源與力量。
身為夏姿‧陳此次善款捐助規劃者的郁方，自嘲老公最近要修跑車，她因此「阮囊羞澀」，能為近年積極參與的「白玫瑰社會關懷協會」募得善款相當開心；而身為夏姿‧陳愛好者的她，看到愛牌特賣價格覺得特別「熱血沸騰」，當場試衣、挑包，不亦樂乎。
圖片提供：夏姿‧陳
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