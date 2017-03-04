po創意點心 九州鬆餅享美味
2017-03-04
〔記者凃盈如／台北報導〕春日正美，大啖甜點好心情！來台近2年的九州鬆餅，分別開設了台北富錦店與台北松菸店，先前二號店開幕推出後即大受好評的「九州抹茶提拉米蘇鬆餅」銷售已突破20,000份，目前已是店內的常態性商品，近來，九州鬆餅再推出期間限定的「九州香醇巧克力提拉米蘇鬆餅」，以經典的3片九州七穀原味鬆餅，抹上綿密的特製提拉米蘇醬，再撒上金沙般細緻的VALRHONA法芙娜法國頂級可可粉，呈現紮實優雅的口感，有別市面上口感較鬆軟的鬆餅。
目前九州鬆餅正舉辦「我的點心最迷人」創意點心比賽活動，即日起至4月2日，使用九州鬆餅粉製作點心作品，搭配九州鬆餅粉包裝袋一起拍下，直接回覆於九州鬆餅官方Facebook粉絲頁活動po文，九州鬆餅將於4月3日公佈讚數最高的前8名，得獎人可於店內享用喜愛的鬆餅餐點一份，且獲得九州鬆餅粉。
此外，SOGO的北海道美食展，將於3月21日至4月4日，在忠孝館12F活動會館強勢回歸，品項含赴北海道必敗的六花亭、石屋製菓─白色戀人、LeTAO及柳月等經典的人氣甜點，另有許多初次登場的新品，如日本美食名人三國清三推薦的奶酪布蕾，使用北海道生產的生乳、砂糖、鮮奶油等材料，亦為展期一大亮點。
圖片提供：九州鬆餅、SOGO
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