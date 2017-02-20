訂92個蛋糕低價轉售 知名甜點店怒告女子侵權
2017-02-20 07:24
新北一名女子用網路商城贈點，低價向知名甜點店訂了92個甜點。（圖取自官網）
〔即時新聞／綜合報導〕新北一名女子用網路商城贈點，低價向知名甜點店訂了92個甜點，事後以吃不完為由，用低於售價的價格售出。甜點店怒告該女子侵害商標權，求償60萬元。新北地院認為該女子轉售並無侵害商標權，駁回告訴。
《蘋果日報》報導，一名許姓女子利用雅虎奇摩商城贈點，向「布里王子の麵包廚房」下訂5樣商品共92筆訂單，商品原本售價369元至659元不等，贈點折扣後，許女只需支付22元至56元。許女以無法繼續消耗商品為由，在蝦皮拍賣以220元至250元販售，店家發現後提告。
報導指出，新北地院認為，由於許女僅是轉售，且商標法規定，商標權在該商品第一次販賣時依「耗盡原則」便已耗盡，商標權人不得再主張其商標權，判甜點店敗訴。
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