adidas Originals東京青春 都會時髦

2017-03-02

〔記者林欣若／台北報導〕adidas Originals的城市系列擷取各個城市的獨特文化，打造特色潮流系列，這一次城市系列以亞洲時尚之都─東京為主題，大量的波卡圓點、棒球運動，都很有東京都會感，新生代女星吳心緹和席惟倫穿上全新東京系列，更顯青春活力。

外型甜美的吳心緹表示，只有在工作時才會走夢幻路線，私下的她最愛運動休閒風，她透露國中時用錯減肥方式，結果該瘦的地方沒瘦，胸部卻縮水了，現在保持運動習慣，利用重量訓練讓體態更勻稱，身體也更健康；席惟倫從小的食量就不大，一直有體重過輕的困擾，現在也靠運動維持健康身材，兩人都很喜歡adidas Originals東京系列既時尚又方便運動的貼心設計。

東京系列包括有著經典三片葉logo的T-shirt，下襬的抽繩設計讓穿搭更有型，波卡圓點連帽外套採透膚設計，可內搭T-shirt、吊帶褲，讓造型更有層次感，其他包括棒球外套、短褲、長版T-shirt，既甜美又有個性的潮流單品。

圖片提供：adidas Originals