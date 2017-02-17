范冰冰尬寶貝 個性復古風
〔記者林欣若／台北報導〕adidas Originals的Superstar靠著鞋側的經典三線標誌、貝殼鞋頭這樣簡單的設計，卻擁有雋永復古的魅力，在白鞋與復古當道的這幾年，成為鞋界的超級巨星，2017年一開春，Superstar大變身，保留原來的經典元素，加入更多現代設計。
全新發表的Superstar系列，依舊走復古潮流運動風，但除了造型，更兼顧舒適性，Superstar Bounce外型是經典的Superstar鞋型，但搭載EVA橡膠的Bounce科技，帶來舒適性、提高穩定性；Superstar Bounce PK搭載adidas專利Primeknit編織技術，除了貝殼鞋頭，鞋身部分都採編織塑形，異材質搭配，為Superstar帶來嶄新風貌；Superstar Bold則是專為女性打造的鞋型，厚底設計，能拉高雙腿線條，穿上球鞋，不用再擔心矮人一截；Superstar Metal Toe將經典的貝殼鞋頭換成金屬色，讓穿搭更有亮點。
adidas Originals這一季除了推出全新鞋款，也推出全新服飾系列，全新服飾系列以Superstar的起源地─紐約街頭為設計靈感，將Superstar大底經典紋路以及街頭塗鴉元素融入服裝設計，並加入adidas Originals經典藍色、以及精緻面料、現代剪裁，讓經典與現代完美融合，這系列找來代言人范冰冰和Angelababy示範，服裝和鞋款，完整貫徹Superstar的復古個性精神。圖片提供：adidas Originals
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adidas Originals Superstar Bold， 4,090元。
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adidas Originals Superstar Bounce ，3,490元。
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adidas Originals Superstar Metal Toe， 4,690元。
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adidas Originals Superstar Bounce PK，4,890元。
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范冰冰穿adidas Originals上衣3,290元、深藍寬褲2,490元，搭配厚底款Superstar，展現潮流都會的自我態度。
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Angelababy穿adidas Originals白色連帽上衣2,980元、白色短褲1,290元、Legging 1,690元，搭配金屬銀貝殼頭的白色Superstar。
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