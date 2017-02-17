| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞案 三星少主李在鎔被捕 MLB》郭泓志傳加盟教士隊 睽違6年重返美職
 首頁 > 消費

范冰冰尬寶貝 個性復古風

2017-02-17

〔記者林欣若／台北報導〕adidas Originals的Superstar靠著鞋側的經典三線標誌、貝殼鞋頭這樣簡單的設計，卻擁有雋永復古的魅力，在白鞋與復古當道的這幾年，成為鞋界的超級巨星，2017年一開春，Superstar大變身，保留原來的經典元素，加入更多現代設計。

全新發表的Superstar系列，依舊走復古潮流運動風，但除了造型，更兼顧舒適性，Superstar Bounce外型是經典的Superstar鞋型，但搭載EVA橡膠的Bounce科技，帶來舒適性、提高穩定性；Superstar Bounce PK搭載adidas專利Primeknit編織技術，除了貝殼鞋頭，鞋身部分都採編織塑形，異材質搭配，為Superstar帶來嶄新風貌；Superstar Bold則是專為女性打造的鞋型，厚底設計，能拉高雙腿線條，穿上球鞋，不用再擔心矮人一截；Superstar Metal Toe將經典的貝殼鞋頭換成金屬色，讓穿搭更有亮點。

adidas Originals這一季除了推出全新鞋款，也推出全新服飾系列，全新服飾系列以Superstar的起源地─紐約街頭為設計靈感，將Superstar大底經典紋路以及街頭塗鴉元素融入服裝設計，並加入adidas Originals經典藍色、以及精緻面料、現代剪裁，讓經典與現代完美融合，這系列找來代言人范冰冰和Angelababy示範，服裝和鞋款，完整貫徹Superstar的復古個性精神。圖片提供：adidas Originals

廣告
  • adidas Originals Superstar Bold， 4,090元。

    adidas Originals Superstar Bold， 4,090元。

  • adidas Originals Superstar Bounce ，3,490元。

    adidas Originals Superstar Bounce ，3,490元。

  • adidas Originals Superstar Metal Toe， 4,690元。

    adidas Originals Superstar Metal Toe， 4,690元。

  • adidas Originals Superstar Bounce PK，4,890元。

    adidas Originals Superstar Bounce PK，4,890元。

  • 范冰冰穿adidas Originals上衣3,290元、深藍寬褲2,490元，搭配厚底款Superstar，展現潮流都會的自我態度。

    范冰冰穿adidas Originals上衣3,290元、深藍寬褲2,490元，搭配厚底款Superstar，展現潮流都會的自我態度。

  • Angelababy穿adidas Originals白色連帽上衣2,980元、白色短褲1,290元、Legging 1,690元，搭配金屬銀貝殼頭的白色Superstar。

    Angelababy穿adidas Originals白色連帽上衣2,980元、白色短褲1,290元、Legging 1,690元，搭配金屬銀貝殼頭的白色Superstar。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： adidas Originals
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：范冰冰尬寶貝 個性復古風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.