陳奕迅復古時尚 全靠adidas Originals

2017-02-10

〔記者林欣若╱台北報導〕adidas Originals的經典鞋款Superstar在這波復古運動時尚潮流中，果然成為鞋界超級巨星，今年除了鞋款再革新，Superstar也首度推出服裝系列，結合Superstar大底經典紋路和街頭塗鴉元素，打造街頭潮流total look。

Superstar全新鞋款Bounce舒適升級，以經典的Superstar為原型，搭載EVA橡膠的Bounce科技，提升舒適性和穩定性，Superstar Bounce PK則搭載adidas專利Primeknit編織技術，以布面編織呈現Superstar的經典輪廓，Superstar Bold是專為女性打造的全新鞋款，厚底設計拉長腿部線條，Superstar Metal Toe則是將經典貝殼頭換上金屬色系，穿搭更搶眼。

服裝也承襲Superstar鞋款的原創性，oversized 連帽上衣、拉鍊外套、高領上衣和寬褲裙，在復古精神中加入現代剪裁，搭配藍、白、紅、灰等純粹原色，展現潮流都會的自我態度。