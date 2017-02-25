傳承創新 巴塞爾熱血預覽─Zenith打造經典飛行錶 Bell & Ross助陣雷諾F1
〔記者方惠宗／台北報導〕什麼是製錶工藝的「傳承」與「創新」？Zenith與Bell & Ross為今年「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（Baselworld 2017）所做的預告正是完美詮釋。Zenith以陽剛的青銅錶殼、高振頻El Primero機芯與寬大凹槽式錶冠打造Pilot Extra Special 計時碼錶，令錶廠的飛行基因煥發新生。Bell & Ross則在雷諾一級方程式車隊的新車發布會上一併提出「BR03-94 RS17」計時錶，集先進技術與賽車界的創新物料於一身，好熱血！
Zenith延續錶廠在航空業初期特別研發的機載儀表與其聞名於世的精準、堅固和易讀性的計時碼錶，這枚碼錶包含經典飛行錶的豐富元素，包括卡其綠油蠟絨面皮革錶帶搭配米色縫線與橡膠襯裡與錶盤上的「Montre d’Aéronef」與「Pilot」字樣。另外，堅固的鈦金屬錶背鐫刻路易‧布萊里奧（Louis Blériot，1872～1936）於1909年戴著Zenith腕錶飛越英吉利海峽時駕駛的飛機圖案，並飾以Zenith的飛行儀器標誌，呼應品牌從這位傳奇法國飛行員身上所獲得的靈感。
晉身專業飛行時計翹楚之列的Bell & Ross亦不斷探索其他專業領域，於2016年2月首度涉足尖端的一級方程式賽車運動國度，並出任雷諾一級方程式車隊的腕錶夥伴。剛曝光的BR03-94 RS17計時錶，其碳纖維錶盤設計象徵活力澎湃的賽車世界，陶瓷錶殼可以抵禦撞擊，極輕盈堅硬的碳纖維物料亦與雷諾的一級方程式賽車的方向盤呼應；計時顯示器有鮮黃色陽極氧化鋁細節點綴，而黃色是雷諾車隊進軍一級方程式賽車所採用的顏色。
這些錶款將於3月23日至30日舉辦的巴塞爾鐘錶展正式亮相。
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標題：傳承創新 巴塞爾熱血預覽─Zenith打造經典飛行錶 Bell & Ross助陣雷諾F1
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