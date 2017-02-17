2017日內瓦錶展專輯3：大複雜競技2

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

打簧報時

朗格(A. Lange & Söhne)在2009年首度推出Zeitwerk系列，創新的機械跳字顯示報時，簡單明瞭，今年Zeitwerk的新作加入鳴響裝置，透過兩個不同音調的音簧，在一個小時開始至下一小時之間，每小時和每十分鐘打簧報時，錶盤同樣有著大型精確跳字顯示，打簧的清亮聲響，讓報時更有趣。

鳴響裝置有兩個不同音調的音簧，左邊的音槌每小時敲擊低音簧、右邊的音槌每十分鐘或是每當以十分鐘為單位的時段開始之際，便會發出高音，若想關閉鳴響裝置，按下4點鐘位置的按鈕，音槌便會偏離音簧。44.2mm的錶殼由朗格獨有的18K蜂蜜色金製成，搭載L043.7型手動上鏈機芯，動力儲存長達36小時。

圖片提供／A. Lange＆Söhne