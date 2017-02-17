| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷 捲入閨蜜干政醜聞案 三星少主李在鎔被捕 MLB》郭泓志傳加盟教士隊 睽違6年重返美職
 首頁 > 消費

2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

超薄陀飛輪

伯爵(Piaget)的Altiplano超薄系列問世60周年之際，終於也有了陀飛輪腕錶，伯爵特地研發670P手動上鏈超薄陀飛輪機械機芯，厚度僅4.6毫米，以維持Altiplano一貫的超薄特色。

精湛技術結合珠寶藝術的成果，在這款錶完全體現，三橋鈦金屬框架僅重0.2克，讓飛行陀飛輪更有靈動美感，機刻琺瑯(flinqué enamel)錶盤先以手工在黃金上鐫刻扭索雕紋(guilloche)，之後再塗上多層透明琺瑯，經過攝氏800度燒製，才能成就淨透光澤，搭配鑲嵌長方形及明亮式切割鑽石點綴錶殼、錶盤及錶釦，更顯璀璨光華。

圖片提供／Piaget

廣告
  • 伯爵Altiplano陀飛輪高級珠寶腕錶，6,350,000元。

    伯爵Altiplano陀飛輪高級珠寶腕錶，6,350,000元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.