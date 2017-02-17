2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
2017-02-17
記者林欣若／日內瓦報導
高級鐘錶一向競逐於研發全新機芯、挑戰更高難度的複雜功能，
以展現淵遠流長的工藝歷史，SIHH便是製錶工藝的競技場。
大複雜錶王
結合23項複雜功能，將神秘星空、潮汐之美全濃縮在一只45mm錶徑的腕錶，江詩丹頓(Vacheron Constantin)今年推出的閣樓工匠天體超卓複雜3600腕錶，內外兼備，在SIHH搶盡鋒頭。
江詩丹頓專注於複雜的天文現象，將傳統的計時方式結合現代製錶工藝，打造了透過三個獨立的輪系，可同時顯示標準時、太陽時和恆星時的天體超卓複雜3600。錶盤正面的岩灰色錶盤上有15項複雜功能，包括鏤空的白金指針顯示標準時、飾有太陽圖案的同軸玫瑰金分鐘指針顯示太陽時、帶有精準月相的萬年曆、潮汐指示，以及三維立體的地球、月亮、太陽位置關係指示。錶背則顯示恆星時，恆星時的小時和分鐘透過兩個疊加的藍寶石圓盤顯示，下層的藍寶石面盤以天穹、天文時分鐘刻度和四個方位基點營造出背景，上層圓盤則反映星座、赤道投影（白色圓環）和黃道投影（紅色圓環）。
要結合眾多複雜功能並和諧運作，靠的是由514個零件組成、但厚度僅為8.7毫米的全新3600機芯，可控制20多項功能，為了讓動力儲存能拉長至3周，發條盒游絲選用了堅固可塑的Bioflex®合金材料，確保複雜精密的齒輪運作時刻保持理想狀態，另一方面，六個發條盒在確保可觀的動力儲存的同時也讓機芯更纖薄。
圖片提供／Vacheron Constantin
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