2017日內瓦錶展專輯4：大複雜競技3

2017-02-17

記者林欣若／日內瓦報導

神秘報時

從多軸陀飛輪、擁有三面錶盤的三面翻轉系列、到精密複雜的大自鳴，積家錶(Jaeger-LeCoultre)的超卓複雜功能時計系列(Hybris Mechanica)每每以精密又複雜的錶款掀起話題，後來推出的超凡複雜工藝時計系列(Hybris Artistica)延續著Hybris美名，結合精湛機械工藝與華美的外觀設計，同樣令人驚嘆。

全新推出超凡複雜工藝系列神秘腕錶，以機刻雕花在錶盤和錶殼精雕出相互呼應的細緻圖案，錶盤不設任何指針，軌道式飛行陀飛輪懸浮於精巧細緻的錶盤上，陀飛輪在錶盤上的位置顯示小時、外緣的圓盤則記錄著分鐘，以別出心裁的方式揭示神秘時間，但仍保持極致精準。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre