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Garmin智慧指針錶 亞洲限定版搶眼上市

2017-02-09

〔記者吳佩樺／台北報導〕下週就是西洋情人節，手錶是熱門禮品之一，Garmin引進智慧指針錶vivomove亞洲設計版，共有都會時尚、希臘海洋、軍事飛行以及普普印象四款，讓智慧錶更添時尚樣貌。

Garmin vivomove亞洲設計版採用日本機芯，全機身以不鏽鋼金屬材質打造，搭配42mm錶面，腕帶使用快拆式設計。四款各具特色，例如普普印象款式為藍橘配色，錶面融入圓點，呈現活潑風格。

此外，Garmin vivomove亞洲設計版支援5ATM生活防水，更能連結至專屬手機App，詳細檢視步數、距離、卡路里、個人睡眠日記。

圖片提供／Garmin

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  • 炫愛「錶」心意，瞄準西洋情人節，Garmin引進時尚風格的智慧指針錶vivomove亞洲設計版，售價8,990元。

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