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腕上風雲 Oris錶現極速快感

2016-09-01

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士百年鐘錶品牌Oris展現極速快感！錶廠昨（31）日發表賽車系列限量新錶，包括Audi S限量錶與Williams F1 Valtteri Bottas 限量錶，這些賽車運動腕錶充滿來自賽道的設計靈感，無論是超輕盈的碳纖維材質、反映Williams F1賽車的空氣動力學設計，或是令人聯想車速表或轉速計數器等元素，皆自深邃的黑酷風格中令人血脈賁張、感染飆速的震撼。

Oris自2003年便開始與Williams F1車隊合作。錶廠今年將碳纖維材質融入腕錶設計，推出Oris Williams Valtteri Bottas碳纖維限量錶。碳纖維聚合物可用於任何需要高硬度、低重量比例的事物，例如賽車車身或方向盤；比不銹鋼輕五倍、穩定度高兩倍。此款腕錶僅重7.2克，點綴Williams車隊的專屬藍色，完美呈現賽車腕錶的科技美學。

ORIS第三年與Audi Sport車隊合作的全新限量錶款同時問世，透過Oris Audi Sport III限量錶紀念車隊的開拓精神。

圖片提供：ORIS

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  • Oris Audi Sport Limited Edition III限量錶。黑色44mm的DLC塗層鈦金屬錶殼，剛性而輕盈，122,500元。全球限量500只。

    Oris Audi Sport Limited Edition III限量錶。黑色44mm的DLC塗層鈦金屬錶殼，剛性而輕盈，122,500元。全球限量500只。

  • Oris Williams Valtteri Bottas碳纖維限量錶。錶殼採用Williams超輕盈的碳纖維設計，每個錶殼僅重7.2克，139,000元。全球限量770只。

    Oris Williams Valtteri Bottas碳纖維限量錶。錶殼採用Williams超輕盈的碳纖維設計，每個錶殼僅重7.2克，139,000元。全球限量770只。

  • Oris推出賽車系列新作，將其對速度的熱情呈現於製錶工藝。圖為模特兒展示Williams F1 Valtteri Bottas限量錶。

    Oris推出賽車系列新作，將其對速度的熱情呈現於製錶工藝。圖為模特兒展示Williams F1 Valtteri Bottas限量錶。

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