林葦茹戴情侶錶 調戲小鮮肉 骷顱頭天勢錶再度登台 張瀚元見女神 內心直發抖
2016-12-23
﹝記者林欣若／台北報導﹞瑞士潮流腕錶天勢錶（Tendence）在2013年退出台灣後，今年底重新登台，品牌最著名的骷顱頭圖案、搭配鑽飾以及各色錶帶，頗受潮流人士推崇，昨日記者會名模林葦茹搭檔新秀張瀚元演出，兩人都被天勢錶大錶徑的帥氣外型吸引。
張瀚元一直把林葦茹當成女神，但一直沒有見過本尊，因此昨日首度與女神見面，分外緊張，應現場媒體要求，要兩人搭肩、摟腰、靠近一點，張瀚元雖然心裏不斷尖叫，但仍頻頻對林葦茹抱歉，深怕冒犯女神，林葦茹則大方教張瀚元如何擺pose，並表示容易害羞的男生很可愛。兩人雖然戴著情侶錶，但最近都忙於工作、感情空白的林葦茹說，以前也沒有習慣戴情侶錶，因為她看上的錶通常等不及男朋友送，就自己先買單，最愛帥氣、有個性、好搭配的錶款。
天勢錶曾在2011年時，由港星劉嘉玲引入台灣，因為外型酷炫，不少潮流人士收藏，後來悄悄退出台灣市場，今年底重新回到台灣市場，具有高度品牌識別度的Dome Skull圓頂骷髏系列，每一款都在錶盤中心添加獨家的骷髏頭圖案，這是從墨西哥calavera中汲取靈感，融合了傳統墨西哥風格的骷髏圖騰設計，將華麗活潑的豐富色彩結合象徵死亡的骷顱頭，大膽又創新，45mm大錶徑搭配3D立體數字，風格前衛；New Flash新閃光系列以LED燈光的原理，讓錶面上每個立體數字都能夠發光，每按一次維持3到5秒的閃光，LED燈光可自發不同顏色光芒，讓錶面在夜晚的顯色更加耀眼迷人。
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