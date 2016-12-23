| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 消費

米粉專賣店 進駐南台灣

2016-12-23

〔記者吳佩樺／高雄報導〕小米去年在台北開設首家直營小米之家，緊接插旗南台灣，和鴻邁科技合作進駐高雄大魯閣草衙道購物中心，打造原廠授權小米專賣店，滿足南部「米粉」，明日（本週六）正式開幕。

高雄小米專賣店約45坪，設計上延用小米之家3.0版，空間色調以白色和木質相互搭配，主打體驗式銷售，包括產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區等。此外，店內展示許多台灣未上市產品，例如小米電視3、九號平衡車等。

小米台灣總經理李佳峰表示：「高雄小米專賣店的服務人員皆必須到台北小米之家實習1個月，保證讓南部消費者體驗到原汁原味的小米服務。」明年會持續拓展實體店面，目標再開3家門市，但未定是小米之家或授權小米專賣店。

慶祝開幕，明、後天（24日、25日），凡至高雄小米專賣店購買全系列手機，贈送市價395元小米膠囊耳機。明日另有二場半價整點優惠活動，下午2點限量100只小米手環2，特價429元；下午5點限量100顆小米行動電源10000容量，特價180元。

廣告
  • 高雄小米專賣店約45坪，設計上延用小米之家3.0版。（記者吳佩樺攝）

    高雄小米專賣店約45坪，設計上延用小米之家3.0版。（記者吳佩樺攝）

  • 主打體驗行銷，包括智慧家庭體驗區等。（記者吳佩樺攝）

    主打體驗行銷，包括智慧家庭體驗區等。（記者吳佩樺攝）

  • 店內展示許多台灣未上市產品，例如九號平衡車等。（記者吳佩樺攝）

    店內展示許多台灣未上市產品，例如九號平衡車等。（記者吳佩樺攝）

  • 慶祝開幕，明（24）日下午2點限量100只小米手環2，特價429元。

    慶祝開幕，明（24）日下午2點限量100只小米手環2，特價429元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：米粉專賣店 進駐南台灣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.