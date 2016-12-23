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華泰二期迎賓 獨家品牌進駐

2016-12-23

〔記者凃盈如／台北報導〕耶誕節、跨年接連來臨，GLORIA OUTLETS華泰名品城於昨日二期擴大開幕，新增了65個品牌進駐，主打戶外休閒、居家生活與輕奢華時尚，加上原有的品牌，1、2期共有近170個品牌，其中還有20個首次進駐Outlet的獨家品牌、同步開幕的3大主題餐廳。

受到矚目的20個獨家進駐品牌，是這次二期開幕的亮點，包括巴黎時尚精品LANVIN、台灣設計師品牌Jamei Chen陳季敏、義大利頂級內衣品牌La Perla、法國潮流防水靴品牌Palladium，以及時尚複合品牌Level Six；Samsonite集團下的包包品牌Lipault Paris、歐洲潮流休閒JACK & JONES、ONLY、頂級車架品牌Thule，野獸國、兒童與服飾品牌Recaro、Baby City，居家生活品牌Lock & Lock、Guess，至於時尚配件、包款品牌Promax、BAGSTAgE也進駐設櫃，BAGSTAgE折扣約為3至7折。開幕期間，推出多款獨家排隊商品，如 Jamei Chen的毛料斗篷洋裝，原價12,800元，特價2,500元、LAVIN雙色BOX JIJI包原價82,500元，特價33,000元。

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  • 丹麥國際時裝集團旗下走潮流風格的男裝品牌Jack & Jones進駐華泰名品城，昨日開幕邀請當紅偶像劇男主角《狼王子》張軒睿擔任JACK&JONES一日店長。（記者凃盈如攝）

    丹麥國際時裝集團旗下走潮流風格的男裝品牌Jack & Jones進駐華泰名品城，昨日開幕邀請當紅偶像劇男主角《狼王子》張軒睿擔任JACK&JONES一日店長。（記者凃盈如攝）

  • 法國知名鑄鐵鍋品牌LE CREUSET進駐華泰名品城，推出30個限量的16公分鑄鐵圓鍋，原價7,800元，特價2,999元。（記者凃盈如攝）

    法國知名鑄鐵鍋品牌LE CREUSET進駐華泰名品城，推出30個限量的16公分鑄鐵圓鍋，原價7,800元，特價2,999元。（記者凃盈如攝）

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