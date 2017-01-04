芝柏三金橋陀飛輪 精湛頂級工藝─遇見錶中蒙娜麗莎 20款傳奇復刻錶驚豔
2017-01-04
〔記者方惠宗／台北報導〕迎接2017年，邁向創業226年的瑞士頂級製錶品牌芝柏（Girard-Perregaux）在「寶鴻堂鐘表」台北旗艦店舉辦「遇見錶中蒙娜麗莎：芝柏三金橋陀飛輪暨複雜功能腕錶特展」，超過20款要價百萬至千萬等級的尊榮傑作同場獻藝，去年獲得日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）「最佳陀飛輪腕錶大獎」的傳奇復刻錶「La Esmeralda」自然成為焦點。
回到1889年，這款絕美的懷錶堪稱當代最具前膽性的創舉，在巴黎世博會贏得鐘錶類別的金獎殊榮；錶殼由事業高峰的藝術家Fritz Kundert親手雕製，命名則來自知名珠寶鐘錶商「Hauser Zivy & Cie」於巴黎和墨西哥的專賣店名稱。之後，這款時計成為波費里奧‧迪亞斯將軍（Porfirio Díaz，1830～1915，即後來的墨西哥總統）所有，並在1970年回到芝柏錶博物館。眼前的傳奇復刻錶款La Esmeralda三金橋陀飛輪腕錶正是這段風光歷史的具體呈現。
此錶以18K玫瑰金打造44毫米錶殼，配備GP09400自動上鏈三金橋陀飛輪機械機芯；直徑14.3毫米的陀飛輪外殼和10.5毫米擺輪，更突顯陀飛輪運作的美感。如此的工藝之美，在去年的日內瓦高級鐘錶大賞贏得「最佳陀飛輪腕錶」獎項。
芝柏「三金橋陀飛輪」因獨創三座金質箭形橋架，包括上橋裝置發條齒輪盤、中橋裝置時分針齒輪、下橋則是陀飛輪擒縱裝置，前所未見的美感，在1867年及1889年的巴黎世博會都獲金牌，因而贏得「錶中蒙娜麗莎」的美稱。
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