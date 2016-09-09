芝柏貓眼魅惑 心動錶現─全新Cat’s Eye展現複雜工藝 優雅神秘璀璨誘人
2016-09-09
〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士高級腕錶芝柏（Girard-Perregaux）2016年全新Cat’s Eye貓眼系列腕錶抵台，該系列今年大玩複雜功能，令與生俱來的高貴氣質更具神秘魅力！例如Cat’s Eye金橋陀飛輪鑲鑽腕錶，除了以18K白金錶殼、錶圈與錶冠的鑽石，以及珍珠母貝雕刻飾紋錶盤等讓人一見傾心的完美細節，位於6點鐘方向的單橋陀飛輪更是其深厚內涵的最佳體現；搭載手動上鏈機芯，光是精密的陀飛輪就以80枚零件交織而成，每60秒運轉一圈的優雅美態，令人怦然心動！
2004年問世的芝柏Cat’s Eye貓眼系列腕錶一向受到仕女名媛青睞，今年引人注目的設計還包括Cat’s Eye Retrograde逆跳腕錶，透過同軸的時、分指針展現逆跳功能，錶盤中央則是連續小秒針，較一般時間順走的腕錶更具玩賞價值。擁有日夜顯示功能的Cat’s Eye Aventurine腕錶，東菱石錶盤宛若繁星點點的夜空，深邃動人，22K玫瑰金製作的日夜顯示盤雕刻太陽與月亮，流露出溫柔婉約的詩意。以橄欖形切割的粉紅寶石拼成兩朵盛開的花蕊、面盤因412顆明亮式切割鑽石光芒四射的Cat’s Eye Water Lily腕錶更是璀璨動人。
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