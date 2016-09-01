寶璣貝殼浮雕工藝 現優雅錶情
2016-09-01
〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級腕錶寶璣（Breguet）昨（31）日在台北101購物中心專賣店展示品牌專屬、最古老藝術工藝之一的珍稀貝殼浮雕工藝腕錶。寶璣的貝殼浮雕大師來自義大利南部城市托雷德爾格雷科（Torre del Greco）、父子相傳的「Ottaviano」家族。家族成員Fabio Ottaviano先生、這位有如世界瑰寶的貝殼浮雕藝術傳人訪台，展現他世上唯一擁有錶盤貝殼浮雕技藝的家族之光。
寶璣專為女性設計的Reine de Naples Cammea那不勒斯王后貝殼浮雕系列腕錶與Secret de la Reine高級珠寶腕錶，是目前唯一採用貝殼浮雕工藝的高級時計系列，在製錶界獨樹一幟。尤其作品當中所有顏色都是貝殼的自然原色，不經塗染或增添，每一枚貝殼最後呈現的色彩、透明度與深度都不盡相同。當各異的色彩搭配匠師手法與不同形貌的花朵圖案，令每一款貝殼浮雕皆是獨一無二。
寶璣更以特展帶來2016年「Baselworld」巴塞爾鐘錶展的最新作品，包括搭載月相顯示功能的Classique Phase de Lune Dame 9088月相腕錶、Classique 7147經典系列紳士自動腕錶，以及Reine de Naples Princesse Mini 9818夢幻公主鑲鑽腕錶、Type XXI 3817飛行系列復刻計時碼錶等，顯現寶璣歷史輝煌而與時俱進的製錶成就。
圖片提供：Breguet
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