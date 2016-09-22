繽紛夏利豪 繁星花世界

2016-09-22

〔記者方惠宗／台北報導〕宋芸樺昨（21）日為夏利豪（Charriol）全新手鐲腕錶Forever系列發表會走秀。該系列以立體的錶面搭配繽紛色調，透過璀璨繁星與花花世界等絢麗主題創造3款設計，包括「數字遊戲」、「花花世界」與「閃鑽繁星」，融入品牌獨具代表性的鋼索設計與獨特的交叉格紋風格，兼具大膽創新與經典時尚，成功擄獲眾人眼光。

夏利豪Forever腕錶系列備有精鋼、鍍黃金與玫瑰金版本，配上32毫米錶殼與特殊設計的精鋼鋼索手鐲錶帶，完美展現品牌特有風格，繽紛的色彩傳達活潑與熱情；透過珍珠貝母錶面展現三款創作時尚亮眼，各自吸引擁護者，包括運用多色立體花瓣闡述的「花花世界」以及印有活潑阿拉伯數字的「數字遊戲」，宋芸樺也透露自己鍾情「閃鑽繁星」，該錶款以時標突顯晶瑩閃耀的鑽石，令她聯想美麗夜空的點點繁星，亦散發一股年輕高貴。

夏利豪同時為Forver Thin手鐲更新加入5種亮麗色澤，其全新色調能輕易融入各樣風格穿搭，並有同系列項鍊和戒指。

圖片提供：Charriol