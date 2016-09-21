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美圖M6一鍵美顏 HTC中階機配備佳

2016-09-21

〔記者吳佩樺／台北報導〕中階手機的拍照功能愈來愈強悍，美圖新代自拍手機M6登台，主打前後相機皆為2,100萬畫素。HTC也亮相Desire 10 pro以及Desire 10 lifestyle二款新機，前者號稱相機功能直逼旗艦機HTC 10。

根據美圖調查，超過5成女性至少每二天就會自拍，3成比例每10張照片會修圖7張。最希望手機功能的前三名是前鏡頭有補光燈、超高畫素的前後鏡頭以及快速充電。為了達到最佳的自拍手感，美圖M6採用5吋螢幕，2,100萬畫素前後相機不只加入7段美顏，同時內建眾多修圖功能，不用開啟修圖App，就能一鍵變美。今日起開賣，聯強門市獨賣，單機售價12,990元。

HTC中階新機Desire 10 pro和Desire 10 lifestyle均為5.5吋螢幕、塑料材質。前者規格較高，以相機為號召，後者注重音質。HTC Desire 10 pro主相機配備Desire系列最高的2,000萬畫素、雷射對焦；前鏡頭也有1,300萬畫素，搭載可拍150度廣角照片的全景自拍模式。手機背面的指紋辨識鍵能作為自拍快門。

主攻音樂族的HTC Desire 10 lifestyle定位雖然相較低階，但擁有雙喇叭，機背還有Hi-Res高音質認證標誌，單機售價7,990元，HTC網路商店、專賣店即日起開放預購，23日起陸續交貨，本月底前購買，可免費升級限量豪華版，包含Hi-Res高音質耳機、9H鋼化玻璃貼等；五大電信通路10月1日起販售。另一款HTC Desire 10 pro則要等到11月才全球陸續上市。

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  • 美圖M6自拍手機登台開賣，單機售價12,990元。（記者吳佩樺攝）

    美圖M6自拍手機登台開賣，單機售價12,990元。（記者吳佩樺攝）

  • HTC Desire 10 pro主打拍照（左），另一款HTC Desire 10 lifestyle（右）鎖定音樂族。（記者吳佩樺攝）

    HTC Desire 10 pro主打拍照（左），另一款HTC Desire 10 lifestyle（右）鎖定音樂族。（記者吳佩樺攝）

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