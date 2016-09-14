宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日本街機商機
2016-09-14 12:54
宏達電（2498）與萬代南夢宮（BANDAI NAMCO）攜手搶進日本街機市場，在VR Zone多款結合VR體感與沉浸式體驗的大型機台進駐，打造VR遊樂場，吸引排隊人潮。（記者王憶紅攝）
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）與萬代南夢宮（BANDAI NAMCO）攜手搶進日本街機市場，積極各大賣場設立Vive體驗點，目前已在東京設有5個VR Zone通路，宏達電北亞區總經理董俊良指出，萬代南夢宮希望經過6個月消費者體驗後的經驗，開發更多受到消費者喜愛的遊戲，擴大Vive市場。
宏達電今年7月在日本啟動Vive零售通路，除已進駐日本PC遊戲的連鎖通路，更鎖定大型賣場，吸引更多消費者。
董俊良表示，在日本進軍大型賣場，須以大型機台遊戲（Arcade）模式推廣，因此將攜手日本有各大Arcade通路經營者，奠定宏達電Vive在大型賣場的地位。
目前日本有四大Arcade通路業者萬代南夢宮、SEGA、ADOR、CAPCOM，董俊良說，內容和通路開發都有優勢，未來不排除合作
萬代南夢宮娛樂是位於日本的街機、手機與家用電子遊戲發行商，在日本有150多家直營通路，其中，與宏達電HTC vive的合作已有5家實驗通路VR Zone，每個VR Zone約有8款VR機台進駐，可讓民眾用沉浸式的感受，體驗滑雪、新幹線駕駛員、流行歌手，以及在廢棄的醫院中與殭屍對抗等。
董俊良指出，目前日本Vive銷售量已經超過台灣數倍，其中，消費客戶高於企業客戶。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 宜蘭也颳陣陣強風 三星蔥農冒風雨巡田
- 為雙重國籍道歉 蓮舫不退選
- MLB》10/2道奇巨人之戰 活傳奇告別67年播報生涯
- 內科園區大樓違規夾層 明年7月開拆
- 高市警飛象過河桃園破兵工廠 起7把槍械
- 防「莫蘭蒂」沒收心血 農漁忙搶收
- 總統核發蘇永欽免職令 十月一日生效
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 北市大校務會議投票 戴遐齡續任
- 金飾被偷急報警 才知賊是枕邊人
- 帕妃勤練國語歌 17日會台粉
- 港姐遭知名男星惡整 呼巴掌、摸臀還迫看A片
- 中市電纜短路人孔蓋冒煙 台電搶修4千多戶復電
- 中日互看不順眼 各近8成民眾指對方傲慢、暴力
- 素還真又當賊 向警問好被「識」破
- 志玲姊姊半夜醉酒 勾寬姊吐怨氣
- 新北防颱防大雨 山區河濱視情況撤離
- 中秋烤肉易吃進重金屬？ 食藥署實測市售烤肉網…
- 超商被風吹到牆面炸開 網友：ALWAYS OPEN...
- 烤肉囉 八里療養院滿滿中秋味
- 林全：不讓零團費或低價團存在
- 湖海路護岸工程 開挖處防颱回填
- 穿紅鞋求好運! 竊車賊專挑抓寶人
- 尼伯特淹怕了 領沙包排長龍
- 虐死男友4歲兒 又被揭狠燙5歲女
- 躲颱風 南投2000多名遊客必要時強制撤離
- 強颱逢大潮 20抽水站嚴陣以待
- 蘭嶼仍停電 風力破17級
- 網球》莎拉波娃提禁藥上訴 10月初拍板定案
- 楊丞琳變髮10天不洗頭 自誇沒異味 照樣約會
- 炎亞綸送爺爺最後一程 體會人生無常
- 血糖飆高 原來都是月餅惹的禍
- 在國小周邊寫恐嚇文句 警追不明塗鴨犯
- 陳曉實習當爸 陳妍希曬照暗示寶寶性別
- 台灣申請入聯、擬邀達賴來訪 中國國台辦跳腳
- 美B-1B轟炸機飛南韓 武嚇北韓
- 紐約時裝週復古摩登
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日本街機商機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分