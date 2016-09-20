宏達電搶中高階市場 2款HTC Desire10 新機上市

2016-09-20 15:04

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）搶攻中高階市場，今（20）日發表HTC Desire™ 10 pro及Desire 10 lifestyle，HTC智慧型手機暨穿戴裝置事業處全球業務總經理張嘉臨指出，二款新手機可說是Desire家族中性能規格逼近旗艦機種的智慧型手機。不過，宏達電今日以下跌2.8元的80元作收。

HTC Desire 10 pro搭載高畫質的前後鏡頭、搭載能拍攝超廣角照片的嶄新全景自拍模式，以及諸多最新進的配備例如能快速並準確識別手指任何角度的指紋辨識器等。

宏達電指出，HTC Desire 10 lifestyle則配備與旗艦機HTC 10同等級的HTC BoomSound™ Hi-Fi超聲動音響，加上Hi-Res Audio24-bit高解析音效認證的音質，不論是在前置式揚聲器或是耳機，皆能擁有超動感的明亮清晰音質表現。

HTC Desire系列向來以清新年輕、兼顧性能與價格的活潑設計著稱，如今我們推出顛峰之作－Desire 10機種；承繼旗艦機種HTC 10的優良傳統，配備專業等級攝影鏡頭、充滿奢華感的設計、逼近業界旗艦機種的高規格，絕對是HTC Desire系列智慧型手機中的巔峰造極之作。」