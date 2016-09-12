宏達電攜手微星進軍東京電玩展 擴大日本市場版圖

2016-09-12 13:38

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電攜手微星進軍2016東京電玩展，宏達電指出，MSI與HTC特別選在2016東京電玩展中公布全球首發的日本限定嚴選驚喜組合，明（13）日起開放預購。MSI全球業務行銷副總郭緒光表示，東京電玩展上將推出專為HTC Vive量身設計的最新款MSI VR One backpack PC，只要輕鬆一鍵就可無拘束的享受Vive帶來的樂趣。

日本限定嚴選驚喜組合選項有最熱門的效能制霸電競筆電，包括MSI旗下GS63VR系列的6RF-004JP、6RF-003JP與GE62VR系列的6RF-006JP、6RF-002JP四款，搭配The Gallery、Zombie Training Simulator與Tilt brush三款虛擬實境遊戲，最能呈現超頂級、超吸睛的虛擬實境HTC Vive體驗。

日本限定嚴選驚喜組合將與HTC Vive同捆發售，於10月初在MSI的專屬經銷商，包括Bic Camera、Applied、PC Shop ARC及PC Ones開始販售。

HTC與MSI共同推出的日本限定嚴選驚喜組合，內含HTC Vive及MSI最新款的高階電競筆電；同時，HTC Vive在日本的零售通路版圖也已擴增到包括東京、大阪、愛知縣、廣島、愛媛縣、跟北九州市等重要地區城市。