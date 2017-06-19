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金融業開罰年 平均1週逾2紅單

2017-06-19

今年來已祭出50次裁罰令

〔記者王孟倫／台北報導〕今年以來截至六月初，金管會對銀行、保險業等共祭出五十次裁罰令，換算下來，等於每一星期就開出兩張以上紅單，創往年同期新高；其中保險業遭裁罰情況最為嚴重，共收到三十二張罰單，超過銀行業的十七張。

金管會旗下共有三個主要業務主管機關，分別為保險局、銀行局與證期局。今年以來，由「保險局」核處裁罰案件共三十六件，其中對保險業三十二件，對銀行業承作保險業務而有缺失開罰者有四件；至於「銀行局」對銀行業祭出十三張罰單，加上保險局也開罰銀行四件，合計銀行業吞下十七張罰單。

才半年不到，金管會就已開出五十張紅單，相較於往年同期間（一月至六月初），例如去年為四十四張、前年僅二十七張，今年開罰件數確實較多，顯示金管會祭出鐵腕、緊盯金融市場秩序。

金管會官員表示，銀行、保險業是「特許行業」，必須受到高度監理，各國皆然；今年以來的各項裁罰案件，屬於正常監理措施，有缺失就依法處分，沒有任何針對性。

「有裁罰就代表有違紀缺失！」官員直言，當業者違反「銀行法」或「保險法」等規定，且有礙公司健全經營，金管會才會決定祭出相關懲處。

金管會強調，對各金融機構祭出裁罰案件，主要目的是「督促及導正」違紀行為，且要求業者回報其缺失改善情況及進度，並不是為了罰錢而罰錢。官員強調，金管會願意積極協助各金融機構開拓業務、擴大其經營規模，但前提是必須「守法、守紀律」，這樣才有助於金融市場穩健發展，不能為了拚業務而忽略遵循法令。

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  • 今年以來截至六月初，金管會對銀行、保險業等共祭出50次裁罰令。（中央社資料照）

    今年以來截至六月初，金管會對銀行、保險業等共祭出50次裁罰令。（中央社資料照）

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