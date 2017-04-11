租賃住宅法制化 月租兩萬內稅率優惠

2017-04-11

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院昨與民進黨立院黨團舉行行政立法政策協調會報，討論由內政部擬具的「租賃住宅市場發展條例草案」，政府將鼓勵個人房東透過專業代理代管或代租，給予租稅優惠，月租金六千元以下可免所得稅。此條例草案將待行政院院會通過後，送立法院審議。

基於住宅租賃糾紛不斷，租賃住宅條例草案希望透過法制化，讓租賃雙方的權益都能獲得保障，若是發生糾紛申請調處時可以免除費用。此外，政府將鼓勵個人房東透過專業代理代管或代租，給予所得稅、地價稅及房屋稅相關租稅優惠，若月租金收入在六千元以下免所得稅、六千至二萬元有優待稅率，其必要費用抵扣率提高到五十三％，超過二萬元部分維持現行規定。

行政院發言人徐國勇說，以月租金二萬元為例，每年可省下一一五六八元。