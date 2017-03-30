| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

手機掉了怎辦… 沒指紋不易盜刷

2017-03-30

〔記者陳炳宏、吳佳蓉／台北報導〕各界看好Apple Pay將帶動國內支付方式的革新，但也有不少人擔心安全問題，甚至手機掉了怎麼辦？金管會及專家都表示，Apple Pay是將訊息轉換成代碼方式傳輸，安全性較其他傳輸方式更佳；就算手機掉了被撿走，沒有指紋也沒辦法用Apple Pay付款，不易被盜刷還可從遠端消除手機上的信用卡資料。

iCHEF資廚管理顧問共同創辦人吳佳駿指出，Apple Pay使用新的Token服務科技，用代碼取代卡號，過去消費者刷卡時，服務人員可看到真實卡號、有效日期、簽名與安全碼，但透過Apple Pay，只看到代碼，店家只知道授權有沒有成功，其他資訊完全看不到，對於用卡安全又提升一大步。

不過，吳佳駿說，Apple Watch配戴後解鎖就可執行Apple Pay，萬一有人心懷不軌，藉試用之名騙走密碼就可盜刷，還是有風險。

另，對於首波開放使用的通路，多為大公司或連鎖店，iCHEF則提出小餐廳也可使用Apple Pay的方案，門檻是每月營業額要超過五萬元，每月只要負擔手續費一一五○元，就能使用。

廣告
  • Apple Pay安全性高，手機掉了被撿走，沒有指紋也沒辦法用。（玉山銀提供）

    Apple Pay安全性高，手機掉了被撿走，沒有指紋也沒辦法用。（玉山銀提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Apple Pay
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：手機掉了怎辦… 沒指紋不易盜刷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.