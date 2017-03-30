手機掉了怎辦… 沒指紋不易盜刷

2017-03-30

〔記者陳炳宏、吳佳蓉／台北報導〕各界看好Apple Pay將帶動國內支付方式的革新，但也有不少人擔心安全問題，甚至手機掉了怎麼辦？金管會及專家都表示，Apple Pay是將訊息轉換成代碼方式傳輸，安全性較其他傳輸方式更佳；就算手機掉了被撿走，沒有指紋也沒辦法用Apple Pay付款，不易被盜刷還可從遠端消除手機上的信用卡資料。

iCHEF資廚管理顧問共同創辦人吳佳駿指出，Apple Pay使用新的Token服務科技，用代碼取代卡號，過去消費者刷卡時，服務人員可看到真實卡號、有效日期、簽名與安全碼，但透過Apple Pay，只看到代碼，店家只知道授權有沒有成功，其他資訊完全看不到，對於用卡安全又提升一大步。

不過，吳佳駿說，Apple Watch配戴後解鎖就可執行Apple Pay，萬一有人心懷不軌，藉試用之名騙走密碼就可盜刷，還是有風險。

另，對於首波開放使用的通路，多為大公司或連鎖店，iCHEF則提出小餐廳也可使用Apple Pay的方案，門檻是每月營業額要超過五萬元，每月只要負擔手續費一一五○元，就能使用。