墨外長︰已做好退出NAFTA準備

2017-03-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕墨西哥外長維德加瑞（Luis Videgaray）表示，若與美國和加拿大重啟ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定）談判無法達成共識，墨西哥已做好ＮＡＦＴＡ將壽終正寢的準備，而且就算ＮＡＦＴＡ陣亡，墨西哥經濟也將安然無恙。

維德加瑞接受彭博訪問表示，墨西哥總統奈托政府承諾要維持北美地區的免關稅，也對與美國談判時能接受和不能接受的條件做清楚的說明，並強調他與美國總統川普的女婿庫希納關係良好，是墨西哥走向未來的重要資產。

維德加瑞指出，美國商務部長羅斯本月稍早暗示，在重啟ＮＡＦＴＡ談判時，可納入墨西哥披索穩定機制，只要墨西哥確保披索的自由交易，墨西哥對此持開放態度；他說，調整過後的原產地規則也可能納入。

維德加瑞表示，即便自川普今年一月二十日上任以來，墨西哥披索兌美元的反彈幅度居世界之冠，他和墨西哥央行總裁卡斯坦斯依舊認為，墨西哥披索被低估了；而墨西哥披索的這波反彈也代表投資人明白，ＮＡＦＴＡ的三個簽約國承諾要達成更好的協定內容。

他強調：「如果談判桌上的內容不符墨西哥的利益，墨西哥將退出ＮＡＦＴＡ，僅依賴ＷＴＯ（世界貿易組織）的規則，墨西哥的未來將不再有ＮＡＦＴＡ。但問題是，如果我們能重談一個能改善三國利益的協定，為何還要做上面這件事（退出ＮＡＦＴＡ）呢？」

川普在競選期間就放話要重談或取消ＮＡＦＴＡ，並在美墨邊界蓋高牆，以阻止無證移民進入美國，還要墨西哥付錢，墨西哥披索兌美元曾貶至歷史最低。但自川普上任後，墨西哥披索兌美元已反彈十三．九％，因包括羅斯和白宮國家貿易委員會主席納瓦洛等官員均表示，美墨有機會達成雙方互利的貿易協定，舒緩兩國的緊張關係。

被問及川普高舉的「美國優先」政策，維德加瑞表示，任何主權國家都應將自己的利益擺在首位，但美墨關係並非零和遊戲。