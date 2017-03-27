離岸風機架設 2020年起年建100支

2017-03-27

〔記者林筑涵／台北報導〕政府致力綠能發展，其中離岸風機二○二五年目標三GW，能源局表示，短期因技術等各條件尚未到位，風機架設預估將集中在二○二○年起算的五年內，也就是說，離岸風機將以一年約一百支的速度，豎立在台灣外海。

政府離岸風力裝置容量二○二五年目標為三GW，而據能源局估算，今年平均一GW投資金額達一千八百億，二○二五年為達成三GW則需要近五千五百億資金。目前各廠家積極投入台灣離岸風電市場，全台潛在裝置容量達到十GW。

不過，由於台灣缺乏風機高重量零件碼頭、工作船、所需變電站以及相關產業鏈，目前仍無法容納如此數量的風機量，加上示範風機計畫大延宕，原定去年底可望豎立的六支風機，僅有上緯的兩架完工；因此外界對所設目標抱持疑問。

能源局主任秘書蘇金勝表示，現階段台中港務局將與台電簽約，將台中港部分區域作為全台首座風機水上重件碼頭，預計明年底完工，而高雄興達港則可望成為風機水下重件所用；加上國內相關產業因市場與政策驅動，開始建立供應鏈，「能量是夠的」。蘇金勝評估，未來技術成熟後，風機架設應會集中在二○二○年起的五年內，以一年約一百支的速度進行。

而離岸風力發電另一重要建設海上變電站，由於台電無建設經驗，決定由各風場業者自行興建，但考量纜線數量、管理需求與環境衝擊考量，經濟部決定由台電負責規劃海纜鋪設的共同廊道和上岸點，目前由台電與業者協調，再將報告上呈至行政院。