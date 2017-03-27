面板業「雙缺」 當面向小英求救
解決人才與資金不足問題
希望納入國家型旗艦計畫
記者陳梅英／專題報導
三月廿一日台積電評估赴美投資新聞曝光，當晚其實是總統蔡英文早就安排好宴請半導體與面板大老的日子，據指出，除了台積電董事長張忠謀親自出席，面板廠友達董事長彭双浪與群創董事長王志超也在席上，彭双浪並以台灣顯示器聯合總會理事長身分向總統建言，希望總統能解決台灣面板業面臨的人才流失與資金不足兩大問題。
業者認為，要解決人才與資金不足兩大問題，政府政策宣示很重要，這也是為何面板業希望納入創新產業或國家型旗艦計畫的主因；業者指出，相較於半導體產業因張忠謀的爭取已納入創新產業，面板業則是自去年軟性顯示器國家隊口號之後，就被新政府給「擱置」，業界難免失望。
其中在資金問題上，要從二○一一年馬政府時代，金管會決議加強查核銀行放款面板業說起。因為金管會的管制，導致銀行團對面板業放款意願降低；但是這幾年來面板業靠自己努力，包括友達與群創都已連續四年獲利，因此，面板業者希望從銀行放款的「四大慘業」除名，這樣才有辦法進行籌資，持續投資先進製程，甚至能進一步投入軟性ＯＬＥＤ產能建置。
在人才上，業者指出，台灣不論是半導體或面板打的都是世界盃，但主要大學相關科系學生人數大量遞減，海外學成歸國人數也不足，加上中國積極挖角，造成半導體與面板均遭遇人才流失困境，前者也許要重新檢討教育體制，後者則是因為人才缺乏舞台；另外，政府雖已加強企業留才工具，並修正產業創新條例，但仍不夠，建議應研擬分紅與薪資所得分離課稅制度。
至於去年經濟部喊出的軟性顯示器國家隊，儘管已被當作笑話看待，但業界仍未放棄希望，尤其台灣在軟性ＡＭＯＬＥＤ的量產技術，藉由工研院的研發與專利佈局，與韓國業者是可以並駕齊驅的，只是過去台灣的軟性ＡＭＯＬＥＤ技術都是由法人科專計畫支持，缺乏類似日、韓政府的明確政策支持，加上業界資金缺乏，無法導入量產，如果政府此時再不伸出援手，台灣面板業的競爭力將一點一滴流失。
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