調高房屋稅免徵門檻 6縣市已公告

2017-03-20

〔記者黃建豪、何玉華、謝武雄、黃鐘山、洪瑞琴、葛祐豪、彭健禮／綜合報導〕配合財政部修正參考原則，已有六縣市公告調高房屋稅免徵門檻。新北市財政局副局長黃育民表示，日前已公告房屋稅免徵門檻，從原本的十萬元調高為十．四萬元，今年五月開徵的房屋稅就適用，估計約兩萬戶受惠，稅收影響三、四千萬元；至於折舊率，將參考財政部頒布的基準，預計四月中召開不動產評價委員會，以臨時提案方式討論，新的折舊率僅適用於二○一四年七月一日以後適用新的標準單價的房屋。

北市本週公告 擬調整至10.8萬

台北市財政局表示，今年折舊率原本沒有要變動，但中央三月頒布新基準後，不動產評價委員會將再開臨時會討論，可能朝調高折舊率方向討論，免徵門檻同樣會重新計算，本週將對外公告，初估擬調整至十．八萬元。

桃園市地方稅務局長林延文表示，房屋稅免徵門檻將從十萬元調高到十．三萬元，預估四五○○戶受益，稅收損失約六百萬元；至於路段率、標準單價及折舊率等，未來也會調整。折舊率部分，目前是一％，將配合參考基準，調幅介於○．一七至○．二七個百分點，但須送審議委員會審查，明年實施。

南市2001年7月建完 15.4萬免徵

台南市財政稅務局表示，房屋免稅門檻將調高，今年五月房屋稅開徵， 估計將有一五五七戶受惠。財稅局表示，房屋在二○○一年七月一日以後建築完成，房屋現值低於十五．四萬元，且供住家使用，符合新免徵標準，今年不會收到房屋稅單；而原本符合十萬元免徵門檻，只要未改做營業等其他使用，也沒有新增、改建等，仍可免稅。

高雄市財政局長簡振澄表示，房屋稅免徵門檻將由十萬元調高至十．五萬元；至於折舊率，財政部就是參考高雄市的標準。台中市地方稅務局則表示，今年將重新評定房屋標準價格，免徵門檻仍為十萬元；折舊率將由不動產評價委員會審議。

苗栗縣稅務局長林明洋指出，房屋稅免徵門檻由十萬元調為十．五萬元，今年五月房屋稅開徵適用；至於折舊率，擬由一％調高為一．一七％，將由不動產評價委員會審議，但最快明年才會上路。

另外，其餘縣市今年雖非房屋現值調整年，但可調高房屋稅免徵門檻，雲林縣日前已公告免稅門檻由十萬調高至十．四萬元，估約二千戶受惠。