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拉加德暗批美︰錯誤政策扼殺成長

2017-03-20

美新政府需要更多時間學習

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）主席拉加德表示，全球成長動能逐漸增加，但錯誤的政策可能停止這個新動能，並對G20聯合聲明在美國的反對下，刪除了拒絕保護主義的內容指出，美國新政府需要更多時間適應和學習。

拉加德在廿國集團（G20）財金首長會議後發布聲明，把G20稱作全球主要經濟體；在一個已建立架構下進行合作的「重要平台」。她表示：「我們在全球成長動能逐漸增加的情況下聚會，有很多跡象顯示，全球經濟已到達一個轉捩點，即便不確定性依舊存在。」

拉加德的聲明並未提及G20聯合公報未能就支持自由貿易達成共識，但她強調，強有力的貨幣、財政和結構性經濟改革，對全球經濟的未來方向非常重要。

拉加德指出：「全球合作和尋求正確的政策，有助於達成強勁、永續、平衡和包容的成長，但錯誤的政策可能停止這個新動能。」她重申︰「IMF準備加強全球合作，包括透過監測過於波動的匯率和分析全球失衡。」

而針對G20聯合聲明在美國的反對下，刪除了拒絕保護主義與採取行動對抗全球氣候變遷的內容，引發與會各國憂慮；拉加德受訪時表示，G20開會時若有新成員，總是會有一段學習和適應的過程，目前很明顯的是，美國還不想對任何事有太過強烈的承諾。

首度參與G20會議的美國財長努勤則在會後記者會表示，美國對自由貿易的承諾不變，但希望重新檢視部分貿易協議，並將過度部分予以矯正。他指出，北美自由貿易協定（NAFTA）勢必得重新檢討，部分世界貿易組織（WTO）規範必須更好地落實執行，且舊的協議可能必須重新協商。

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  • 國際貨幣基金（IMF）主席拉加德表示，IMF準備加強全球合作，包括透過監測過於波動的匯率和分析全球失衡。 （法新社）

    國際貨幣基金（IMF）主席拉加德表示，IMF準備加強全球合作，包括透過監測過於波動的匯率和分析全球失衡。 （法新社）

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