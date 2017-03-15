地方哀嚎 勞動部竟回︰被雷打到

2017-03-15

林全︰政府不應帶頭違法

〔記者黃邦平、鄭鴻達、彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕南投縣長林明溱嗆聲擬不施行勞基法一例一休新制，勞動部主秘陳明仁昨受訪竟脫口回應：「被雷打到啊！南投有什麼好講的？」對民進黨執政縣市首長也呼籲調整法令給予更多彈性空間，陳明仁強調，法律既然存在，不可能不依法執行，至於新制實施後碰到的一致性問題，會盡量納入施行細則解決；修正後的勞基法施行細則最快本週就會公開預告，若是個別行業問題，也會研議透過函釋處理改善。

行政院長林全昨在立法院施政總質詢時指出，若南投縣府有具體作法，會看法律如何處理，「基本上政府不應帶頭違法」，一例一休全國一體適用，若真的怠於執行，不需要行政院，監察院就可介入。

總統府發言人黃重諺也強調，「這是全國性的法律，一體適用，這沒什麼問題」 。

林全表示，週休二日政策方向是合理的，一例一休已是寬鬆做法，也許有些法規未考慮市場彈性，將視現有行政命令解釋可能。他重申，法律可檢討，「但不代表一定會修法」；並說「當時若通過的是在野黨二例方案，問題會更多！」

陳明仁強調，各行業有時不了解其實法令是有一些彈性，且可透過適當程序處理，例如汽車客運業就有申請希望納入八週彈性工時，若經程序核可就可更彈性解決排班人力問題。勞動部也會與經濟部等各事業主管部會搭配，蒐集整理產業問題，針對不同特性產業，提供適