國營公股薪資傲人 油電金平均月薪逾8萬

2017-03-13

去年整體受僱員工僅4.88萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國內低薪問題嚴重，油電業及金融業待遇則相對優渥。行政院主計總處調查，去年工業及服務業受僱員工平均薪資四．八八萬元，以「電力及燃氣供應業」平均薪資九．四三萬元居冠，「金融及保險業」八．五四萬元次之，「石油及煤製品製造業」八．四二萬元排名第三，油電業及金融業薪資水準長年名列前茅。

國內油電燃氣業大多是公股事業，例如台電、中油、天然氣公司等；金融業也以公股銀行的市占最高，例如兆豐金、第一金、台銀、土銀等。換言之，國內薪資較高的行業，不少是國營事業或公股事業。

主計總處調查，二○一六年工業及服務業受僱員工（含外籍及部分工時受僱員工）平均薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）四萬八七九○元，僅較二○一五年增加○．六二％；而且，扣除物價漲幅後，去年實質平均薪資四萬六四二二元，減少○．七七％，實質薪資續倒退十六年。

電力及燃氣業達9.43萬最高

各行業，仍以「電力及燃氣供應業」平均薪資九萬四二九二元最高，幾乎是全體受僱員工平均薪資的兩倍；「金融及保險業」平均薪資八萬五四一七元居次；製造業中的「石油及煤製品製造業」平均薪資八萬四一五一元排名第三。

而且，油電燃氣及金融保險業可說是高薪、高獎金的行業，平均固定月薪約六、七萬元，加計獎金後平均薪資達八、九萬元；以「電力及燃氣供應業」為例，因有績效獎金、年終獎金等入帳，去年一月平均薪資達十三．○八萬元，五月更高達十九．一六萬元。

相較之下，去年「教育服務業」（如短期補習班、汽車駕訓班等）平均薪資僅二萬四八七三元，薪資水準持續敬陪末座；「住宿及餐飲業」三萬二六二二元倒數第二；「其他服務業」（如洗衣、理髮、家事服務等）三萬四一四五元倒數第三。

至於工時方面，去年「其他服務業」平均每月工時一八二．九小時、「支援服務業」（如租賃、旅遊、保全等）一八一．六小時，居前兩名，可說是低薪、高工時的「血汗」行業；製造業平均工時一七五．一小時排名第三。相較之下，「教育服務業」平均工時一三二．七小時最低；「資訊及通訊傳播業」一六一．二小時、「金融及保險業」一六二．八小時，也相對較低。