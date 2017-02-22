川普掌控Fed 傳安插自己人

2017-02-22

捨經濟學家 提名金融實務經驗者

〔編譯盧永山／綜合報導〕「華爾街日報」報導，到今年四月，美國聯準會（Fed）的七名理事中將有三人出缺，美國總統川普將藉著安插新人事來改組Fed；因川普在競選期間批評Fed的低利率政策不當，傾向支持升息立場，傳他將提名具有金融實務經驗的人選，而非傳統經濟學家。

目前川普政府優先尋找負責銀行監理業務的Fed副主席人選，並已面試幾個人選，包括有政府工作經歷的金融業主管，如奇異電氣金融子公司執行長、二○○八年金融海嘯時任職於美國財政部的納森（David Nason）。

其他人選還包括BB&T前執行長艾利森（John Allison），以及前銀行家、剛連任成功的共和黨聯邦眾議員希爾（French Hill）。

川普若從金融實務界為Fed舉才，將打破數十年來傳統；過去Fed官員多為經濟學家，很多擁有學界或央行的工作經驗。但川普自上任以來就依賴企業和金融業主管來制定經濟政策，例如白宮經濟顧問委員會主席過去多半由學界掌舵，但他任命高盛前總裁柯恩出任。

川普在競選期間曾批評，也稱讚過Fed的低利率政策，他承諾要將美國每年經濟成長速度倍增至約四％，但如果Fed為了抑制通膨而加快升息速度，美國很難達到這成長目標。

Fed的七名理事中目前出缺兩人，加上主管金融監理的塔魯洛（Daniel Tarullo）宣布將在四月五日前後辭職，Fed的理事出缺三人，讓川普有安插自己人馬的空間，因而可能改變Fed未來的政策走向。

Fed主席葉倫的任期明年二月到期，副主席費雪的任期明年六月到期，川普將決定是否讓兩人留任，或提名新人。川普在競選期間曾批評葉倫維持低利率，有明顯政治傾向，目的為粉飾歐巴馬政府的政績，稱很可能把她換掉；如果川普未留任葉倫和費雪擔任主席和副主席，他倆仍可留任Fed理事。