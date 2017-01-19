第2期社宅儲備用地 航空城入列
2017-01-19
〔記者徐義平／台北報導〕第1期社會住宅才剛啟動；據透露，內政部營建署對第2期社會住宅儲備用地已有明確方向，將鎖定淡海新市鎮、林口重劃區、桃園航空城及高雄新市鎮等多個區域，做為第2期興建8萬戶的儲備地點。
營建署署長許文龍表示，社會住宅政策分為2期，每期各4年的中程計畫，第1期將興建4萬戶、包租代管4萬戶；第2期興建8萬戶、包租代管4萬戶，預期8年後達成20萬戶目標。
根據社會住宅專區資訊，第1期計畫、即2016~2020年，北市目前共規劃27處，預計興建近1.5萬戶社宅；新北市10處、6500餘戶；桃園市10處、4000餘戶，全台合計規劃3.77萬餘戶，已快到達4萬戶目標。
許文龍坦言，第2期要興建8萬戶，土地來源是項挑戰，因此將政府持有的淡海新市鎮土地、高雄新市鎮土地納入儲備土地，另林口世大運選手村旁，營建署還有2塊土地，預期也會納入，桃園航空城也會規劃部分社宅興建計畫，台中市則有多個重劃區可規劃社宅。
他指出，社會住宅能否成功則有3項要素，包括租金是否便宜、交通便捷及生活機能成熟等，目前社會住宅租金訂定，將朝向市價5~8折，一般戶主要為8折，弱勢戶將以評點方式評估租金折扣。
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