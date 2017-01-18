薪資凍漲 近10年實質薪資平均年增0.1％

2017-01-18

〔記者鄭琪芳／台北報導〕現在台灣勞工真的很「薪」酸！行政院主計總處統計，七十六年至八十五年，受僱員工薪資平均年成長九．三％，八十六年至九十五年劇降至一．七％，九十六年至一○五年再降至一．三％，去年一至十月甚至僅年增○．二六％；若扣除物價漲幅，近十年實質薪資平均每年僅成長○．一％。

廠商微利、22Ｋ定錨效果

台經院副院長邱俊榮認為，台灣薪資凍漲主要受貿易對象、產業結構及政策等多重因素影響；早年貿易對象以美國等高價市場為主，主要是最終產品，廠商獲利較易，加薪也快；後來貿易對象轉為中國，且以中間產品為主，競爭激烈且難以掌握價值分配，廠商陷入微利時代，加薪不易。

此外，政府政策也有影響，例如二十二Ｋ方案產生定錨效果等；至於「一例一休」，方向上大家可以接受，但相關配套可能需要調整。

主計總處指出，工業及服務業受僱員工每人每月平均薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等），由七十六年的一萬六四九六元增至一○五年前十月的四萬九三九二元；換算下來，過去三十年受僱員工薪資平均年增四％。

不過，七十六年至八十五年薪資平均年增九．三％，七十七年至八十年甚至都年增一成以上；但八十六年至九十五年僅年增一．七％；九十六年至一○五年再降至一．三％，九十七及九十八年甚至負成長，尤其九十八年負成長四．九二％，創下史上最慘紀錄。

近二十年年增一．五％

若扣除ＣＰＩ（消費者物價指數）年增率，七十六年至八十五年實質薪資成長五．九％，八十六年至九十五年成長○．九％，九十六年至一○五年僅成長○．一％，去年前十月更負成長一．○三％，導致實質薪資續倒退十六年。

主計總處指出，近二十年受僱員工薪資平均年增一．五％，略顯平疲，但各行業表現相異。以大業別觀察，「藝術、娛樂及休閒服務業」、「金融及保險業」平均年增二．三％及二．二％較高；受僱人數居冠的「製造業」為一．七％；「支援服務業」、「不動產業」○．四％及○．二％較低；以製造業中業別觀察，「電子零組件業」、「電腦電子及光學製品業」二．九％及二．七％較高，「機械設備業」、「金屬製品業」○．九％及○．六％較低。