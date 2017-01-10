鹽灘地建太陽光電 嘉義布袋7月搶先開發
能源局駁抄捷徑︰排除生態重要區塊
〔記者林筑涵／台北報導〕政府訂定二○二五年太陽能裝置容量目標二GW，因卡在屋頂型發展有限，而盤點地層下陷、不利耕作及鹽灘地等可釋出的土地舖設地面型太陽能設施，主要鎖定嘉南地區，而嘉義布袋鎮搶先七月開發。經濟部能源局長林全能強調，鹽灘地初始評估約達四千多公頃，在排除濕地等生態重要區塊後，剩下的一一五三公頃才會做為太陽能裝置使用，外界無須擔心影響生態。
近日有地方人士質疑經濟部無視鹽灘地具濕地價值，仍執意開發衝高太陽能裝設量。林全能指出，因僅發展屋頂型達標不易，去年經濟部透過行政院跨部會平台，與農委會、環保署及國產署等單位共同協調，規劃釋出地層下陷、受污染土地、鹽灘地等土地設置地面型太陽光電，同時與內政部就法規面進行討論。
他表示，鹽灘地初始評估約有四千多公頃，排除濕地等生態重要區塊後約剩一一五三公頃，以嘉義、台南地區的七七○公頃為主；因台南地區饋線不足，須由台電評估設置變壓站、饋線等設備，因此劃分三年的時間設置，而嘉義地區因電網較完整，預計今年七月可進行開發。
林全能指出，因增設太陽能要考量併網帶來的影響，須由台電評估相關事宜。據了解，由於台南地區劃分三大區塊，新營部分可由現有饋線延伸處理，但將軍、七股一帶須增設饋線，初估須投入逾三十億元完善併網工作。
外界批評能源局忽略環境生態且利用濕地「抄捷徑」達標，林全能表示，是「誤解與不實指控」；當初以「容許使用」方式是考量變更地目後會對未來土地使用產生限制，絕非是為求開發速度才提議，且隨後聽取各界意見後，也遵循以變更程序進行，形容能源局偷吃步是「扣帽子」、且不公平的說法。
台電斥資一億 啟動「光明頂」計畫
另外，為因應政府設立太陽光電發展目標，台電今年啟動「光明頂」計畫，預計在各變電所、電廠屋頂設置太陽光電系統，將可增加裝置容量一．七MW，預計投入一億元預算；加上自有未開發土地約可裝設九．九MW，共計投資超過八億元，年發電量一千三百萬度，相當於三千三百個家戶年用電量。
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