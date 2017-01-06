重建獎勵挨批 葉俊榮:是都市針灸
〔記者蕭婷方／台北報導〕為加速都市老舊建物都更速度，內政部推「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，讓危險及30年以上老舊建物重建，由於重建不需經都更程序，遭批規避既有程序、架空既有都更法規。內政部長葉俊榮昨表示，老舊建物若待大街廓都更，經冗長程序就會一直卡關，從都市防災觀點，希望小規模都更先行，以「都市針灸」方式處理。
至於大街廓的都更條例，葉俊榮表示，草案仍在研議、整合各界意見當中，預計下會期就會送進立法院。
行政院會於去年12月29日通過「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，盼爭取立法院支持。但建築改革社等都更團體日前於立法院召開記者會批，草案未納民間意見，缺乏都市計畫、濫發容積獎勵做為都更誘因，還開放高度限制，恐衝擊公共安全。
葉俊榮昨表示，台灣老年人口比率高，房屋卻已老舊，對老年人設施也不友善，從都市防災的觀點來看，台灣的建物也要有承受大型天災的能力。以往論及都市更新，規模大也要面臨驅逐當地居民的兩難，也許應該由小規模、有共識的案子先行。
葉俊榮說明，以往都更要1000平方公尺以上，危險老舊建物都更規模小、誘因低，都更程序冗長，依照獎勵條例，個案只要通過申請建照即可，只要兩、三個月就可完成相關程序，為解決實際人民需要，才會提出草案，「用都市針灸方式處理」；既有都更程序持續進行。
據營建署統計，「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」若能順利三讀，約有3.4萬戶老舊危險建物可快速都更。至於大街廓都更部分，營建署長許文龍表示，將修改都更條例配套解決。
據了解，營建署針對都更條例修正草案現已有初步共識，預計年後再舉辦一場公聽會凝聚各界共識後，就會送行政院審查。許文龍強調：「下會期一定要來得及送立法院審查。」
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