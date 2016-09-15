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住院非神隱 許虞哲︰不會卸責

2016-09-15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕大病初癒後，財政部長許虞哲昨首次出面回應爭議，先反批前行政院長陳冲，若認為自住房屋應免稅，任內就該做。對於遭兆豐工會點名應下台負責，他說，本不想回應，怕傷害到當時另一位次長（指前次長吳當傑），「工會大概是要求什麼東西財部沒配合，就一直攻擊我。」

財政部昨舉辦中秋節記者會，對外界質疑龜縮、神隱，許虞哲解釋，之前免疫系統突然出問題住院，八月十八日才出院，但過程中該看的公文、重要會議全都有經手及參與，出院後沒有請過一天假，現在已復原八、九成，請外界放心，會在體力能負擔情形下全力打拚，「不能做就辭掉。」

他強調，不會因為在兆豐紐約分行遭美重罰案過程中沒有出面，該負的責任就不負，加上有熟悉公股管理業務的次長蘇建榮作為發言人，「同樣場合誰出來有什麼不一樣？」他並動怒反駁在立法院出席次數絕對不止兩次，稱「事實就是事實，政務官像臨時工一樣，隨時會下台，任期長短不重要，任內做多少事才重要」。

至於遭兆豐工會點名涉縱容包庇，應下台負責。許虞哲嘆氣回應，「本來不太想回答，怕傷害到另一位次長」；他強調在五二○前次長任內，因業務分工，公股管理並非其執掌、接觸不到，這都有公文可查證；（工會）大概是要求什麼東西（財政部）沒有配合他們，就一直攻擊我。

另經濟部提「產業創新條例」，爭取企業海外收益匯回實質投資可享營所稅優惠。許虞哲表示，營所稅已偏低，過去該給的租稅優惠已給，國家資源有限，若稅收再少，財政收入哪來，如果發行公債也是下一代負擔，並不公平，經濟部應先思考本身是否有政策工具可用，稅只扮演支援角色。

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  • 財政部長許虞哲。（記者朱沛雄攝）

    財政部長許虞哲。（記者朱沛雄攝）

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