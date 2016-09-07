新壽讓出中國轉投資主導權
2016-09-07
〔記者廖千瑩／台北報導〕新壽西進中國踢鐵板，被中國合資方吃夠夠，年年虧損不說，且遭停止招攬新業務，新光人壽終於凍未條，昨董事會決議出售25%中國子公司新光海航人壽股權給中國深圳市柏霖資產等公司，交易價格每股人民幣3元，合計人民幣3.75億元（約新台幣18.75億元）。新壽持股將從50%降至25%，將失掉對新光海航人壽的主導權。
由新壽與中國海南航空各出資50%合資成立的新光海航人壽，2009年3月正式營運，7年來經營紛爭不斷，且雙方合資沒多久，新壽就面臨中國合資方不願拿錢出來增資，也不願分手，造成公司資本適足率不夠，去年遭中國保監會勒令停止招攬新業務，至今已經快一年。
因業務停擺，新光海航人壽連年虧損，去年虧損新台幣2.1億元，今年第二季虧新台幣1.15億元，歷年累積虧損已達新台幣9.24億元，新壽當年投入的10.95億元，已燒到剩下1億元不到。
新光金董事會決議出售新光海航人壽25%股權給中國柏霖資產等公司，但交易案須中國合資方海航集團放棄行使優先購買權及中國保監會同意，屆時股權結構將變成海航50%，新壽與柏霖各25%。
新光金主管說，出售25%股權，是為了讓公司可以正常營運，希望打破目前不增資無法營運的僵局。他也解釋，當初是柏霖資產主動找上門，開出每股人民幣3元的條件，加上新壽也希望把當年投資的新台幣10.95億元拿回來。
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