| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 財經

新壽讓出中國轉投資主導權

2016-09-07

〔記者廖千瑩／台北報導〕新壽西進中國踢鐵板，被中國合資方吃夠夠，年年虧損不說，且遭停止招攬新業務，新光人壽終於凍未條，昨董事會決議出售25%中國子公司新光海航人壽股權給中國深圳市柏霖資產等公司，交易價格每股人民幣3元，合計人民幣3.75億元（約新台幣18.75億元）。新壽持股將從50%降至25%，將失掉對新光海航人壽的主導權。

由新壽與中國海南航空各出資50%合資成立的新光海航人壽，2009年3月正式營運，7年來經營紛爭不斷，且雙方合資沒多久，新壽就面臨中國合資方不願拿錢出來增資，也不願分手，造成公司資本適足率不夠，去年遭中國保監會勒令停止招攬新業務，至今已經快一年。

因業務停擺，新光海航人壽連年虧損，去年虧損新台幣2.1億元，今年第二季虧新台幣1.15億元，歷年累積虧損已達新台幣9.24億元，新壽當年投入的10.95億元，已燒到剩下1億元不到。

新光金董事會決議出售新光海航人壽25%股權給中國柏霖資產等公司，但交易案須中國合資方海航集團放棄行使優先購買權及中國保監會同意，屆時股權結構將變成海航50%，新壽與柏霖各25%。

新光金主管說，出售25%股權，是為了讓公司可以正常營運，希望打破目前不增資無法營運的僵局。他也解釋，當初是柏霖資產主動找上門，開出每股人民幣3元的條件，加上新壽也希望把當年投資的新台幣10.95億元拿回來。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新壽
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：新壽讓出中國轉投資主導權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.