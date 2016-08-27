10大財閥 緊掐南韓經濟命脈

2016-08-27

〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓十大財閥的營業額佔國內生產毛額（ＧＤＰ）高達七十六．五％，光三星集團就佔了二十一．九％，這數據在二○○二年還只有五十三．四％。

營業額佔GDP逾76％

彭博報導指出，這些財閥緊掐著南韓的經濟命脈，然而雇用的人力卻僅止於勞動人口十三％，其餘勞動人口皆為自行創業或由中小企業雇用；不只如此，財閥更將工作移往海外，南韓製造業海外生產已從十二年前的四％，到二○一四年升至十五％。

南韓財閥大多是由家族所控制，而近年來不斷傳出醜聞。巴隆週刊（Barron’s）報導，財閥雖一方面在國際上開展出聲望，象徵著南韓的崛起，但另一方面，阻礙了新創公司的發展，也使中小企業難以與之競爭。

即使南韓總統朴槿惠曾誓言改革財閥體制，由於財閥影響力過大，去年朴仍以「振興經濟」為名，特赦多名企業人士，名單上更包括第三大財閥、鮮京集團會長崔泰源，他因侵吞公款被判刑三年，僅服刑七個月便獲釋。此舉引發南韓民眾有財閥凌駕政府之感，產生對財閥的不滿與對政府的不信任。